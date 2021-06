Karstadt legt Zahlen vor, 627500

Karstadt notiert in Berlin aktuell bei 444 (+21) Euro.

1998 1997 Konzern Umsatz (inc. MWSt) 20,97 26,53 Mrd DM Jahresüberschuß 199,2 164,0 Mio DM DVFA-Ergebnis 16,42 3,85 DM Filialen 455 465 Verkaufsfläche (31.12.) 2,432 2,490 Mio qm Mitarbeiter (31.12.) 89.399 94.463 Personalaufwand 4,499 4,857 Mrd DM Cash Flow nach DVFA 106,69 110,48 DM AG Umsatz 13,21 13,49 Mrd DM Jahresüberschuß 167,4 149,0 Mio DM Warenhäuser 180 188 Dividende 11,00 10,00 DM

Die Karstadt AG hat am Dienstag in Essen folgende Kennzahlen für das Geschäftsjahr 1998 veröffentlicht:

