Marktgeflüster Der Sturm nach der Ruhe!

Nachdem an der Wall Street in den letzten Tagen eine fast unheimliche Ruhe herrschte (minimale Umsätze, kaum Bewegung etc.) geht es heute wieder zur Sache!

Im Fokus der Wall Street heute hzunächst wieder die Meme-Aktie AMC Entertainment (erst mit eienr erneuten Kursrakete, dann aber der herbe Abverkauf) - aber bedeutsamer sind die heutigen Konjunkturdaten, die Bewegungen der US-Indizes (Nasdaq nach unten ausgebrochen) und vor allem der Anstieg der US-Renditen mit dem Comeback des Dollars. Die heutigen Daten zeigen einmal mehr, dass die Inflation immer stärker ansteigt - und die Gretchenfrage für die Märkte ist, wann die Fed anfängt zu zucken.. Das Video "Der Sturm nach der Ruhe!" sehen Sie hier..



