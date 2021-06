Bayer übernimmt Noria Therapeutics und PSMA Therapeutics

Der Bayer-Konzern meldet die Übernahme von Noria Therapeutics und PSMA Therapeutics und baut damit die Aktivitäten in der Onkologie-Sparte weiter aus. „Durch die Akquisition erhält Bayer die exklusiven Rechte an einer differenzierten Alpha-Radionuklid-Therapie basierend auf Actinium-225 und einem niedermolekularen Molekül, das zielgerichtet an das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) bindet”, so das DAX-notierte ...