Altria (MO): der Zigarettenhersteller könnte aus der Dreiecksformation ausbrechen

Rückblick: Mit einem Halbjahresplus von 21 Prozent können Altria-Aktionäre sehr zufrieden sein. Die Seitwärtsbewegung nach dem letzten Rücksetzer bietet sich für weitere Long-Einstiege an. Allerdings ist die Formation durchaus auch für ein Short Setup geeignet, falls die Unterstützungsline brechen sollte.

Chart vom 03.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 49.78 USD

Mein Expertenmeinung zu MO:

Meinung: Der Tabakonzern leidet unter den Bemühungen der Gesundheitsbehörden, den Tabakkonsum zu reduzieren, kompensiert dies aber zumindest teilweise mit Geschaftsfeldern wie e-Zigaretten, Wein und Cannabis-Produkten. So hält das Unternehmnen über 43 Prozent an Cronos (CRON). In puncto Dividenrendite liegt die Aktie an der Spitze.

Mögliches Setup: Unterstützungs- und Widerstandslinie sind klar ausgebildet, so dass es leicht fällt Trigger und Stopp Loss zu finden. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 26. März. Frische Quartalszahlen gibt es erst wieder am 29. Juli, so dass wir den Trade lange laufen lassen können. Die Details zu diesem Short Setup gibt es im Alphatraderchat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MO.

Veröffentlichungsdatum: 03.06.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

