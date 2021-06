Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEX-MONITOR Auto1 steigt in den MDax auf - Siltronic wandert in SDax Auto1 steigt in den Index mittelgroßer Werte auf. Die Online-Autoplattform ersetzt dort den Wafer-Hersteller Siltronic , der in den SDax wandert, teilte der Indexbetreiber Deutsche Börse am Donnerstag mit. Die Änderungen gelten ab dem 21. Juni …