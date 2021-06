Cirium-Umfrage US-amerikanische Reisende wollen zurück an den Himmel – Geschäftsreisen vor Comeback im Herbst Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 03.06.2021, 22:33 | 104 | 0 | 0 03.06.2021, 22:33 | Die Amerikaner sind zuversichtlich, bald wieder in die Lüfte aufzusteigen. 78 % der Reisenden beabsichtigen, in ihrer Freizeit zu verreisen – so die Ergebnisse einer neuen Umfrage von Cirium, dem Unternehmen für Luftfahrtanalysen. Unter denjenigen, die geschäftlich reisen, erklären 67 %, dass ihr Arbeitgeber in den nächsten drei bis sechs Monaten Reisen erlauben wird. Rund 40 % der Befragten, die beabsichtigen, Flugreisen zu buchen, planen bereits in diesem Sommer zu fliegen. Allerdings plant nur eine kleine Minderheit, zu den wichtigsten Feiertagen wie dem 4. Juli (16 %) oder dem Labor Day (17 %) mit dem Flugzeug zu reisen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210603006038/de/ The Cirium Traveler Intelligence Report 2021 - United States Survey (Graphic: Business Wire) Zwischen dem 11. und 17. Mai 2021 befragte das Unternehmen 2.140 Erwachsene in den USA in einer landesweit repräsentativen Stichprobe. Die Fehlermarge der erfassten Daten betrug +/- 3% oder niedriger bei einem Konfidenzniveau von 95 %. Eine große Mehrheit der US-amerikanischen Reisenden (90 %) beabsichtigt, irgendwann in der Zukunft zu fliegen, und 64 % planen, innerhalb der nächsten 12 Monate zu fliegen. Mehr als drei Viertel (78 %) der Befragten, die in diesem Jahr verreisen wollen, planen nur Inlandsflüge. Nur 22 % rechnen damit, im Jahr 2021 ins Ausland zu fliegen. Als weiteres Ergebnis der Umfrage wurde ermittelt, dass mehr als ein Viertel der Befragten seit Beginn der Pandemie eine Flugreise unternommen haben. Rund 60 % der Befragten erklärten, dass die Pandemie keinen Einfluss auf ihre langfristigen Reisepläne haben wird. „Die Umfrage von Cirium unter Reisenden zeigt die Zuversicht unter US-Amerikanern, wieder ins Flugzeug zu steigen, wobei die Mehrheit bereits im Inland geflogen ist – hauptsächlich zu Familienbesuchen. Diesen Ergebnisse zufolge liegen die Herausforderungen für Luftfahrtunternehmen in den USA nicht bei einer mangelnden Nachfrage nach Flugreisen, sondern den Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen und während des Fluges“, so Jeremy Bowen, CEO bei Cirium. „Das Segment der geschäftlichen Flugreisen in den USA könnte im Herbst 2021 erste Anzeichen einer Erholung zeigen, da Unternehmen planen, die Reisebeschränkungen zu lockern.“ Während die US-amerikanische Luftfahrtunternehmen die Zahl der Inlandsflüge für den Sommer 2021 erhöhen und bei US-Amerikanern das Interesse am Fliegen zunimmt, haben viele Reisende Bedenken mit Blick auf Gesundheit und Sicherheit, die ihre Reiseentscheidungen beeinflussen. Seite 2 ► Seite 1 von 2 RELX Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

RELX Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer