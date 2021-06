Harris Williams berät Duke Street Private Equity bei anstehender Akquisition von COMPO Consumer

Harris Williams, eine globale Investmentbank mit Schwerpunkt auf Beratungsdienstleistungen für Fusionen und Übernahmen, gibt bekannt, dass sie Duke Street Private Equity (Duke Street) bei der bevorstehenden Übernahme von COMPO Consumer (COMPO), dem größten kontinentaleuropäischen Hersteller und Vertreiber von Gartenerde, Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Rasensamen, von der in China ansässigen Kingenta Ecological Engineering Group Co. Ltd. (Kingenta) berät. Die Transaktion wird geleitet von Ed Arkus, Andreas Poth und Stefan van de Ven von der Harris Williams Consumer Group und Daniel Wang, Managing Director, der die Plattform des Unternehmens in Asien leitet.

„In Kontinentaleuropa ist COMPO Marktführer bei Gartenprodukten für Endverbraucher und bietet ein umfassendes Angebot an technisch hochwertigen Produkten unter der renommiertesten Marke der Branche“, so Ed Arkus, Managing Director bei Harris Williams. „Wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung von COMPO mit Duke Street zu begleiten, die dem Unternehmen ermöglichen wird, organisch und durch Akquisitionen in ganz Europa zu wachsen und seine Führungsposition im ESG-Bereich weiter auszubauen.“

„Diese Transaktion erweitert die starke Erfolgsbilanz der Firma bei asiatischen Unternehmen und demonstriert unsere Fähigkeit, komplexe, interkontinentale Transaktionen nahtlos in erfolgreiche Kundenergebnisse umzusetzen“, fügt Daniel Wang, Managing Director bei Harris Williams, an.

„Aufgrund unserer Erfahrung im Segment Verbraucher-Gartenbedarf, unserer globalen Plattform und unseres regionalen Teams in Deutschland waren wir in der Lage, Duke Street eine effektive, maßgeschneiderte Beratung anzubieten“, so Andreas Poth, Director bei Harris Williams.

Seit mehr als 25 Jahren investiert Duke Street in ausgereifte, mittelgroße westeuropäische Unternehmen in den vier Sektoren Konsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie und Dienstleistungen. Duke Street verfolgt ein bewährtes Wertschöpfungsmodell, indem es erfolgreich einzigartige Chancen identifiziert und den Wert der übernommenen Unternehmen steigert. Duke Street hat in den letzten 25 Jahren mehr als 2,5 Milliarden Euro in mehr als 50 Unternehmen investiert und seit seiner Gründung hohe Renditen von über 25 Prozent IRR erzielt.