Crown Bioscience gibt beschleunigten Zugang zu etablierten ATCC- und NIH-Zelllinien für großformatige Screening-Panels bekannt

Crown Bioscience (CrownBio), ein Unternehmen von JSR Life Science, gab heute den Abschluss von separaten, aber komplementären Portfolio-Lizenzvereinbarungen mit der ATCC und dem U.S. Department of Health and Human Services, repräsentiert durch das National Cancer Institute (NCI) des National Institute of Health (NIH), bekannt. Durch den Abschluss von Fünf-Jahres-Vereinbarungen mit diesen führenden Biomaterialanbietern profitieren die Kunden von CrownBio unmittelbar von einem Prioritätsstatus, der die Verfügbarkeit von Zelllinien durch eine vereinfachte Logistik erhöht.

Mit seinen Panels XenoSelect und OmniScreen bietet CrownBio seinen Kunden bereits anpassbare, breit gefächerte In-vitro-Screening-Panel-Services, die durch branchenführende Bioinformatik-Fähigkeiten und einem breiten Spektrum an etablierten „passenden“ Downstream-In-vivo-Modellen. CrownBio-Kunden haben von nun an Zugang zu einem erweiterten und konkurrenzlosen Portfolio an Zelllinien und können darauf vertrauen, dass alle notwendigen Lizenzen verfügbar sind.