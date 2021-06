CSC Global Financial Markets übernimmt PEF Services LLC; mit der Transaktion erweitert das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich Fondsdienstleistungen für privaten Investoren in den USA

Mit dieser strategischen Übernahme beschleunigt CSC seine Wachstumspläne im Bereich Fondsdienstleistungen in den USA auf beträchtliche Weise und ergänzt die Lösungen von CSC, die immer höheren Ansprüchen gerecht werden, um zusätzliches Know-how und eine robuste Technologieplattform. Die Übernahme unterstreicht das Engagement von CSC auf dem wachsenden Markt für die Verwaltung von Privatkapitalfonds; sie baut auf den jüngsten Expansionsbemühungen des Unternehmens in den USA, in Europa und Asien auf.

CSC, der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Steuern und digitale Marken, meldet die Übernahme von PEF Services LLC (PEF), einem führenden Anbieter von technologiegestützten Fondsverwaltungsdienstleistungen für private Kapitalgesellschaften und deren Investoren, darunter Private Equity, Privatverschuldung, Risikokapital und Small Business Investment Companies (SBICs) mit Sitz in den USA.

„Wir freuen uns sehr, Anne Anquillare und das gesamte Team von PEF künftig bei CSC willkommen heißen zu dürfen“, so John Hebert, Executive Vice President von CSC. „Das profunde Know-how von PEF im Bereich der Fondsadministration ergänzt unsere bereits vorhandenen Fertigkeiten; das Engagement des Unternehmens für herausragenden Service passt sehr gut zu unserer eigenen Unternehmenskultur.“

PEF hat seinen Sitz in den USA und wurde 2002 mit dem Ziel gegründet, die besonderen Compliance- und Reporting-Anforderungen von SBICs zu unterstützen. Als staatlich lizenzierte Unternehmen müssen diese alternativen Investmentinstrumente Anforderungen erfüllen, denen andere Dienstleistungsunternehmen nur schwer nachkommen können. Der Erfolg von PEF bei der Handhabung dieser komplizierten Anforderungen ermöglichte es dem Unternehmen, problemlos zu expandieren und illiquide alternative Investmentgesellschaften aller Art einzubeziehen, insbesondere solche mit kundenspezifischen Anforderungen, was sich gut mit dem besonderen Interesse von CSC an komplexen Strukturen deckt. Das tiefgreifende Verständnis, das PEF im Hinblick auf die Komplexität und die Kundenanforderungen in der Klasse illiquider alternativer Anlagen vorweisen kann, begründet den Ruf des Unternehmens als Vordenker. Die Übernahme von PEF Services durch CSC unterstreicht das unermüdliche Engagement von CSC für alternative Vermögensverwaltungsunternehmen und deren Investoren.