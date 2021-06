Casa Systems stellt mit seinem Fiber-Extension-Portfolio FTTH-Services für unterversorgte Gemeinden bereit und kündigt Zusammenarbeit mit führenden Anbietern in den USA und Europa an

Das Angebot soll demnächst bei führenden Serviceanbietern in den USA und Europa verfügbar sein.

Schwer zugängliche Standorte profitieren damit vom gesamten Potenzial eines Fiber-to-the-Home (FTTH)-Netzwerks.

Beschleunigt die Bereitstellung symmetrischer Upstream- und Downstream-Gigabit-Services.

Die neue 1-Port-Distribution-Point-Unit (DPU) erweitert das umfassende Portfolio an Fiber-Extension-Lösungen von Casa Systems und bietet Gigabit-Services über vorhandene Kupferleitungen.

ANDOVER, Mass., June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casa Systems, Inc. (Nasdaq: CASA), ein führender globaler Anbieter physischer und cloudnativer Infrastrukturtechnologielösungen für drahtlose und drahtgebundene Netzwerke, hat heute die Einführung seines Portfolios an Fiber-Extension-Lösungen und die Bereitstellung des Angebots über führende Serviceanbieter in den USA und Europa bekannt gegeben. Die marktführenden Fiber-Extension-Lösungen von Casa Systems beschleunigen die Bereitstellung hochwertiger Breitbandservices mit hoher Kapazität und lösen das „Last Mile“-Problem bei Glasfaseranschlüssen. Dadurch können Serviceanbieter Breitbandservices auch für Haushalte und Unternehmen anbieten, die zuvor nicht dafür in Frage kamen.

Glasfaserausbau löst das „Fiber Anywhere“-Dilemma

Aufgrund der drastischen Zunahme bei der Breitbandnachfrage stehen Fiber-to-the-Home (FTTH)-Anschlüsse bei Serviceanbietern auf der ganzen Welt hoch im Kurs. FTTH verspricht Services mit höherer Geschwindigkeit und geringerer Latenz für Endnutzer. Solche Anschlüsse können jedoch eine Herausforderung darstellen, da verschiedene Faktoren beachtet werden müssen. Diese Einschränkungen führen dazu, dass bestimmte Standorte für einen solchen Anschluss nicht in Frage kommen, z. B. bei schwierigem Terrain, historischen Bauten oder vertraglichen Einschränkungen.

Die Fiber-Extension-Lösungen von Casa Systems räumen diese hohen physischen Hürden aus dem Weg und ermöglichen es Serviceanbietern, bereits getätigte FTTH-Investitionen zu maximieren und Breitbandservices auf bisher un(ter)versorgte Endnutzer auszuweiten. Die Fiber-Extension-Lösungen von Casa Systems erfüllen die Voraussetzungen für Beihilfen aus dem U.S. Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) und anderen Kommunikationsinfrastruktur-Programmen, die Breitband in ländliche Gebiete auf der ganzen Welt bringen sollen. Mit den Fiber-Extension-Lösungen von Casa Systems können Serviceanbieter größere Märkte erschließen und Endnutzern Zugang zu glasfaserähnlichen symmetrischen Upstream- und Downstream-Gigabit-Geschwindigkeiten bieten.