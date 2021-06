PARIS, 4. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die Wirtschaftshochschule SKEMA hat mit der renommierten US-Universität UCLA Extension einen neuen Studiengang gegründet, um den Herausforderungen der Transformation und Expansion in der Unterhaltungsbranche (Film, Streaming-Plattformen, Fernsehen, Konzerte usw.) gerecht zu werden. Ab Semesterbeginn im September 2021 bieten die beiden Institutionen das neue Programm „Digital Marketing and Business & Management of Entertainment" an, das speziell für das Spezialisierungsjahr des Master in Management-Programms der SKEMA konzipiert wurde.

Das Programm zielt darauf ab, den Studierenden ein duales Know-how zu vermitteln, das in zwei sich stark ergänzenden Bereichen sehr gefragt ist: digitales Marketing und Management in der Unterhaltungsbranche. Die neuen Video-Content-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Disney und sowie die gesamte Branche in größerem Maßstab haben zu einem stark wachsenden Bedarf an Inhalten und deren Förderung geführt. Das eröffnet den Studierenden neue Möglichkeiten.

OPT: Arbeitserfahrung in den USA sammeln

Am Ende des Studiengangs erhalten die Studierenden den „Master of Science" der SKEMA sowie zwei Certificates der UCLA Extension: Das Certificate für „Digital Marketing" und das Certificate für „Business & Management of Entertainment".

Darüber hinaus bietet der Studiengang Zugang zu „OPT" (Optional Practical Training), d.h. dass nach Erhalt des Certificate ein Jahr Berufserfahrung in den Vereinigten Staaten gesammelt werden kann.

Jeder Absolvent der UCLA Extension ist außerdem dazu eingeladen, der UCLA Alumni-Vereinigung beizutreten.

Die UCLA steht auf Platz 13 des „Best Global University"-Rankings (US News & World Report 2021 Rankings) und ist die Nummer eins der staatlichen Universitäten in den Vereinigten Staaten. Die besten Forscher der Welt sind dort tätig, und dem Alumni-Netzwerk gehören verschiedene Wissenschaftler, Forscher, Sportler, Oscar-nominierte Schauspieler und Regisseure, Regierungschefs, etc. an.

Christine Cassabois, Christine.cassabois@skema.edu