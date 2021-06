IMAXXAM führt die Yardi Asset Management Technologie-Plattform ein

IMAXXAM wird die Software Yardi Commercial Property Management implementieren, um den gesamten Betrieb auszurichten; Yardi Lease Manager um die Asset-Performance und den Zustand des Portfolios genau zu messen; Yardi Deal Manager um alle Aspekte des Vermietungsprozesses zu integrieren, einschließlich kundenspezifischem Deal-Management, automatisierten Workflows und Genehmigungen; und Yardi Forecast Manager für eine einfachere und genauere Budgetierung mit einer einzigen Plattform für die Zusammenarbeit von Leasing, Asset-Management und Finanzen. Sie werden auch die SPV-Buchhaltung in Yardi Investment Accounting und die papierlose Rechnungsbearbeitung durch Yardi Procure to Pay verwalten.

Das aktuelle IMAXXAM-Portfolio für die institutionellen Investoren besteht aus rund 35 Objekten mit ca. 150.000 m² vermietbarer Fläche.

„Wir freuen uns, mit Yardi zusammenzuarbeiten und ihre Technologie zu nutzen, um unsere Abläufe zu verbessern, während wir unser Portfolio erweitern", sagte Fabian Schäfer, Chief Operating Officer bei IMAXXAM. „Wir wollten eine fortschrittliche Plattform, die Skalierbarkeit ermöglicht sowie Flexibilität und Effizienz für die Verwaltung unserer Assets und der Assets unserer Kunden gewährleistet und das wachsende Geschäft der IMAXX-Gruppe unterstützt."

„Wir freuen uns, IMAXXAM als unseren neuesten Kunden in Deutschland begrüßen zu dürfen", sagt Neal Gemassmer, Vice President International bei Yardi. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit IMAXXAM und darauf, sie mit Automatisierung und umsetzbaren Erkenntnissen zu unterstützen."

Informationen zu IMAXXAM Asset Management

IMAXXAM ist ein unabhängiges, partnergeführtes Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main und Gießen. Als Investmentboutique bietet sie institutionellen Investoren innovative und werthaltige Investments in Immobilien in Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie imaxxam.de

Informationen zu Yardi

Yardi, ein globales Technologieunternehmen, entwickelt und unterstützt branchenführende Investment-, Asset- und Property-Management-Software und Apps für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen und Asset-Klassen. Das 1984 gegründete Unternehmen Yardi hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.eu

