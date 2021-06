Citi Global Wealth Investments veröffentlichte heute den Halbjahresbericht „Outlook 2021“ mit dem Titel Traveling to the post-COVID world: New portfolios for a new economy (Auf dem Weg in die Welt nach COVID - Neue Portfolios für eine neue Wirtschaft). In der halbjährlich veröffentlichten Studie erläutert Citi, warum diese Konjunkturerholung infolge schneller und tiefgreifender Regierungsmaßnahmen und der Impfstoffwirksamkeit kraftvoll verlaufen werde. Damit sei die Szene für neue kurz- und langfristige Investitionschancen gesetzt.

Citi Global Wealth Investments erwartet, dass Digitalisierung, Klimawandel, verstärkter Wettbewerb zwischen den USA und China sowie staatliche Ausgabenpolitik diverse Branchen neu prägen werden. Der von der Pandemie geschärfte Fokus auf diese Fragen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen werden vielen Unternehmen neues Wachstumspotenzial verschaffen. Damit können Portfolios über den bisherigen Ansatz der „Ausschöpfung der mittleren Umkehrung“ hinausgehen, der sich auf die Investitionen in den am stärksten von der Rezession betroffenen Bereichen konzentrierte, um die Erholungswelle zu reiten. Darüber hinaus richten wir unser Augenmerk nun auch auf die zahlreichen Regierungen, die stärker in Infrastruktur investieren wollen, um ihre eigene Wirtschaft neu auszurichten.