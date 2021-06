Aspermont führt ‚Digging for Climate Change“ ein

Aspermont (ASX:ASP, FRA:00W), der führende Mediendienstleister für den weltweiten Ressourcensektor, hat ein neues Multimedien-Produkt, ‚Digging for Climate Change‘ (DFCC), eingeführt.

DFCC ist unsere zweite live Microsite nach der erfolgreichen Einführung von Mining Journal Stakeholder Engagement Programme (MJSEP) in 2020/2021.

Aspermont Managing Director Alex Kent erläuterte :

„Wie Stakeholder Engagement ist Digging for Climate Change unsere dynamische Antwort auf eine große Herausforderung, die alle unsere Industriepartner betrifft. Unsere Site wird eine Plattform für anspruchsvolle Diskussion und Zusammenarbeit im Industriesektor schaffen. Aspermont verfügt über eine globale Reichweite, und DGCC wird ein Forum für die Bergbauindustrie sein, in dem wichtige Stakeholder wie Regierungsbehörden, Institutionen, Anleger und Teilnehmer an der Wertschöpfungskette interagieren und Ansichten austauschen können.

Diese Einführung stellt Aspermonts vertikal integrierte Struktur unter Beweis. Wir identifizieren wichtige, die Industrie betreffende Themen und nehmen schnell eine Führungsrolle in der weltweiten Diskussion neuer Themen an. Durch unsere kundenbasierten erstklassigen Marken helfen wir unserem Publikum, neue und kritische Themen anzugehen“.

Über das P rogramm:

Die erste Phase des Programms ist live und befasst sich mit der Aufklärung des Industriesektors: Durch Gespräche und anspruchsvolle Diskussion zu Klimawandel und seine Auswirkung auf die Bergbauindustrie.

Wir spielen hier eine wichtige Rolle, da die meisten Teilnehmer nicht zu den hochrangigen Unternehmen der Branche zählen und diese Herausforderungen und die Folgen besser verstehen müssen. Die wirkungsvollste Aufklärung erfolgt durch den Austausch von Meinungen und Erfahrungen mit anderen Industriepartnern. Digging for Climate will gedankliche Führung durch online Content vermitteln mit einer ersten Auswahl von Mining Journal-Artikeln, die über Klimawandel informieren. Dieser Content wird durch Interviews und Gesprächsrunden mit Industrieteilnehmern und Dienstleistern ergänzt. Wir übernehmen die redaktionelle Führung und die Zusammenfassung in Whitepapers.