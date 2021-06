Baloise zur innovativsten Versicherung gekürt

Die Baloise gewinnt an der diesjährigen Verleihung der Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards in der Kategorie «Product & Service Innovation» und sichert sich in der Kategorie «Connected Insurance & Ecosystems» den zweiten Platz. «Ich bin sehr stolz, dass die Baloise für gleich zwei Projekte mit einem Efma-Accenture Award ausgezeichnet wurde. Innovation ist ein fester Bestandteil unserer Simply-Safe-Strategie, mit der wir das Leben unserer Kundinnen und Kunden einfach und sicher machen wollen. Mit viel Innovationskraft, die auf interner Originalität und wertvollen Kooperationen mit Partnern gründet, entwickeln wir unser Geschäftsmodell mit einem klaren Kundenfokus stetig weiter. Die Auszeichnungen bestätigen uns auf dieser Reise», freut sich Gert De Winter, CEO der Baloise Group.

«Inshareance» und «Drive Electric»: Die ausgezeichneten Projekte im Detail

Bereits in der Vergangenheit konnte die Baloise an den Verleihungen der Efma-Accenture Awards grosse Erfolge verbuchen und sichert sich in diesem Jahr nun Gold und Silber. In der Kategorie «Connected Insurance & Ecosystems» belegt sie mit «Inshareance», einem Projekt aus der Schweiz, den zweiten Rang. «Inshareance» ist eine auf die immer populärer werdenden Sharing-Modelle abgestimmte Versicherungslösung. Sharing-Plattformen ermöglichen eine geteilte Nutzung von Gütern, was mit spezifischen Schadenrisiken verbunden ist. Um diese Risiken zu decken, hat die Baloise mit «Inshareance» ein modulares Produkt für digitale Sharing-Plattformen konzipiert, das auf kleinen Prämien und Versicherungsabschlüssen in Echtzeit via API der Baloise basiert. «Die Inshareance-Lösung, die wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Technologiepartner KASKO und dem Touring Club Schweiz entwickelt haben, ermöglichte bereits mehreren Sharing-Unternehmen - wie beispielsweise MyCamper - einen umfassenden Versicherungsservice aufzubauen», so Yannick Hasler, Leiter Privatkunden der Basler Schweiz.