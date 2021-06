---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung, 4. Juni 2021



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



* Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital durch Ausgabe von bis 642'619 neuen Namenaktien mit Nennwert von je CHF 26.90

* Offizieller Bezugsrechtshandel vom 14. Juni 2021 bis 23. Juni 2021

* 11 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie (Bezugsverhältnis 11:1)



* Bezugspreis bei CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt

* Bezugsfrist läuft vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ)

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) beabsichtigt, ihr bestehendes hochwertiges Immobilienportfolio weiter auszubauen. Die Gesellschaft kündigt daher eine Kapitalerhöhung in der Zeit vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) an, die unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durchgeführt wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18'991'400 bzw. höchstens 706'000 Namenaktien), welches die Generalversammlung vom 24. März 2021 beschlossen hatte. Per 31. Mai 2021 wurde die von der Generalversammlung beschlossene Nennwertherabsetzung von CHF 1.65 pro Namenaktie auf den neuen Nennwert von CHF 26.90 pro Namenaktie vollzogen und im Handelsregister eingetragen. Die Nennwertrückzahlung wird am 8. Juni 2021 ausbezahlt.

Das festgelegte Bezugsverhältnis beträgt elf zu eins (11:1). Jeder bisherigen Namenaktie wird jeweils ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Elf (11) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Namenaktien zum Bezugspreis. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden somit bis zu maximal 642'619 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 26.90 geschaffen. Der Bezugspreis pro neue Namenaktie wurde vom Verwaltungsrat auf CHF 42.05 pro Namenaktie festgelegt.