NOVAVEST Real Estate AG plant Kapitalerhöhung zum weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios.

Medienmitteilung, 4. Juni 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) beabsichtigt, ihr bestehendes hochwertiges Immobilienportfolio weiter auszubauen. Die Gesellschaft kündigt daher eine Kapitalerhöhung in der Zeit vom 14. Juni 2021 bis 25. Juni 2021 (12.00 Uhr MESZ) an, die unter Wahrung des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre durchgeführt wird. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus dem bereits bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft (Art. 3a der Statuten insgesamt nominal CHF 18'991'400 bzw. höchstens 706'000 Namenaktien), welches die Generalversammlung vom 24. März 2021 beschlossen hatte. Per 31. Mai 2021 wurde die von der Generalversammlung beschlossene Nennwertherabsetzung von CHF 1.65 pro Namenaktie auf den neuen Nennwert von CHF 26.90 pro Namenaktie vollzogen und im Handelsregister eingetragen. Die Nennwertrückzahlung wird am 8. Juni 2021 ausbezahlt.