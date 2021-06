DGAP-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf

Energiekontor veräußert Windanlage in Jülich Ost



04.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Projektverkauf an NEW Re GmbH

- Leistung reicht umgerechnet für rund 4.500 Haushalte Die Energiekontor AG gibt den Verkauf einer nordwestlich des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen gelegenen Windenergieanlage in Jülich Ost bekannt. Erworben wurde die Windenergieanlage von einer Projektgesellschaft der NEW Re GmbH, die wiederum Tochtergesellschaft der NEW AG für regenerative Energien ist. Die NEW AG ist ein kommunales Versorgungsunternehmen mit starker Verwurzelung am Niederrhein.