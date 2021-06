Mit „Vertrauen verloren, Kurs gesucht – Wahlen ohne Merkel?“ ist die gestrige Illner-Sendung überschrieben. Ein gänzlich seltsam gewählter Titel. Dem Sendungsinhalt entsprechen würde eher so etwas wie: „Vom Linksruck zum Rechtsruck – Warum sind die Ossis bloß so Nazi?“ Das war – angelehnt an das jüngste Statement des Wanderwitzes und die Wahlen am Sonntag in

Der Beitrag Distanzierungstango bei Illner: Wie erziehen wir die Ossis richtig? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Elisa David.