Foto: finanzbusiness Deutsch-Banker in den USA müssen ab dem 6. September wieder im Büro erscheinen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 87 | 0 | 0 04.06.2021, 07:42 | Für die Investmentbanker in New York herrscht in einigen Monaten wieder Anwesenheitspflicht. Dies widerspricht Ankündigungen von CEO Christian Sewing, konzernweit ein Hybridmodell einzuführen, bei dem gleichwohl die Arbeit aus dem Büro die erste Option ist.

