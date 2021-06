Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hohe Erwartungen an Apple, Broadcom verdient gut und Slack wächst - BÖRSE TO GO Die Gerüchteküche rund um Apple brodelt. Anleger erwarten neue iPad-Designs und schnellere Chips auf der WWDC. Broadcom profitiert von der Halbleiterkrise und legt gute Zahlen vor. Slack wächst weiter und kann den Kundenstamm deutlich ausbauen. …