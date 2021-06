Foto: Frank Rumpenhorst - dpa Deutsche Anleihen starten stabil Nachrichtenagentur: dpa-AFX 57 | 0 | 0 04.06.2021, 08:26 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag nahezu unverändert in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen faktisch auf Vortagesniveau bei 169,90 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug ebenfalls fast unverändert minus 0,18 Prozent. Vor dem Wochenende stehen vor allem in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Nach einem enttäuschenden Bericht für April wird für den Berichtsmonat Mai mit einem robusteren Ergebnis gerechnet. Daneben äußern sich einige ranghohe Notenbanker, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde. Bemerkungen zur aktuellen geldpolitischen Ausrichtung sind jedoch eher nicht zu erwarten, da es bei den Auftritten um das grundsätzliche Thema der Auswirkungen des Klimawandels auf den Finanzsektor geht./bgf/jha/





