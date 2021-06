Seit Ende April steht im Raum, dass Hella schon in naher Zukunft einen neuen Hauptanteilseigner bekommen könnte. So erwägt die Industriellenfamilie Hueck laut "Manager Magazin" ('MM') den Verkauf ihrer 60-prozentigen Aktienmehrheit am Zulieferer. Die Hella-Eignerfamilie habe bereits eine Investmentbank damit beauftragt, Angebote für ihre Aktienmehrheit einzuholen, berichtete das Blatt unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Sollte es tatsächlich zum Verkauf der Anteile des seit 2014 börsennotierten Konzerns kommen, könnten dessen Tage an der Börse gezählt sein, hieß es in dem Bericht weiter.

Ende Mai legte das Magazin nach und verwies darauf, dass es mit dem möglichen Anteilsverkauf schnell gehen könnte. Der 71-jährige Jürgen Behrend, der den Autozulieferer lange geführt hatte und seit einigen Jahren im Gesellschafterausschuss sitzt, drücke aufs Tempo, hieß es unter Berufung auf das Unternehmensumfeld. Interessenten gebe es einige, wie die Finanzinvestoren Advent und Bain Capital, die als Team antreten sollten, sowie CVC und Blackstone. Auch die Autozulieferer Hasco und Faurecia würden Gebote erwägen. Bei Hella wolle man noch vor dem Sommer entscheiden, wie das Magazin weiter schrieb. Käme es tatsächlich zum Verkauf, wäre ein milliardenschweres Übernahmeangebot an die restlichen Hella-Eigner zwingende Folge.

Der Licht- und Elektronikspezialist selbst hat sich zu den Marktgerüchten bislang nicht geäußert. Weder das Unternehmen noch der Gesellschafterausschuss gaben eine offizielle Stellungnahme zum im Raum stehenden Anteilsverkauf ab. Konzernchef Rolf Breidenbach soll von den Verkaufsplänen auch erst spät gehört haben.

Der Manager hat Hella nach einem von Corona beeinträchtigten Jahr zuletzt wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Dennoch hatte Breidenbach Mitte April davor gewarnt, dass die Krise noch nicht ausgestanden sei. Das Gleiche gelte auch mit Blick auf die mangelnde Verfügbarkeit von Halbleitern und anderen Komponenten im Markt. Breidenbach ging sogar davon aus, dass sich die Lage hier in den nächsten Monaten noch weiter verschärfen werde.