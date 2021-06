JD.com - Korrektur beendet?

Im Fokus steht dabei der 10er-EMA. Die Aktien von JD.com konnten den 10er-EMA am 20. Mai per Gap-up erobern und bisher verteidigen. Kurse über dem 10er-EMA deuten auf kurzfristig weiter steigende Notierungen hin, wobei Abwärtskorrekturen im Bereich oder leicht unter dem 10er-EMA auslaufen sollten. Am Vortag gingen die Titel mit einer kleinen bullishen Tageskerze aus dem Handel. Die Abwärtskorrektur könnte beendet sein und die Titel vor einem erneuten Anstieg stehen. Es bietet sich eine Long-Chance!

Trading-Strategie: