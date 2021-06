TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag erneut uneinheitlich tendiert. Dabei überwogen die Verlierer etwas. Allerdings waren die Veränderungen zum Vortag überschaubar. Auch auf Wochensicht zeigte sich eine seitwärts gerichtete Entwicklung.

Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag herrschte Zurückhaltung. "Für die Finanzmärkte ist es der große Tag in dieser Woche", hieß es von der LBBW. Der Bericht könnte auch Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank liefern. "Die billionenschweren Monster-Anleihekäufe könnten doch schneller zurückgefahren werden, als die Verantwortlichen der Fed dies aktuell mehrheitlich verkünden", so die LBBW. "Immerhin spricht selbst das Beige Book der Fed diese Woche davon, dass die aktuelle Wirtschaftserholung zuletzt nochmals schneller vorangekommen ist." Sorgen vor inflationären Tendenzen und einer nicht mehr ganz so lockeren Politik der großen Notenbanken hatten an den internationalen Finanzmärkten in den vergangenen Monaten wiederholt zu Irritationen geführt.