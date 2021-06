Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles PLUG POWER-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. Derzeit genügt ein Anstieg von rund fünf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Diese wichtige Hürde liegt bei 26,25 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die von PLUG POWER überzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Wer dagegen ohnehin auf fallende Kurse setzt, dürfte sich heute bestätigt sehen.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.