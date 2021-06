Valbiotis meldet Veröffentlichung der ersten wissenschaftlichen Beiträge zu TOTUM•63 in drei internationalen Fachzeitschriften — Darlegung des an mehreren Stellen ansetzenden Wirkmechanismus

Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, PEA/SME-qualifiziert), ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf wissenschaftlicher Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten, meldet die erste Veröffentlichung präklinischer und klinischer Daten aus Phase-I/II-Studien zu TOTUM•63 in den drei referierten („peer-reviewed“) internationalen Fachzeitschriften American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, International Journal of Obesity und Nutrients. Diese Beiträge befassen sich mit einem ersten Teil der Ergebnisse aus der Entwicklung dieses Wirkstoffs als Mittel zur Senkung des Risikos, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Sie stellen eine erste und umfassende Darlegung der Wirkmechanismen im Vorfeld weiterer wissenschaftlicher Veröffentlichungen dar, die Teil der Strategie zu TOTUM•63 sind. Diese Strategie wurde in Zusammenarbeit mit Nestlé Health Science im Rahmen einer globalen strategischen Partnerschaft entwickelt. Dabei sieht der Plan die Veröffentlichung aller präklinischen und klinischen Ergebnisse zu TOTUM•63 begleitend zur nachfolgenden Vermarktung des Wirkstoffs vor.