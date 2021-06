Berkeley Lights führt TechAccess Abonnements ein und nimmt erste Kunden unter Vertrag

EMERYVILLE, Kalifornien, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Berkeley Lights, Inc. (Nasdaq: BLI), ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Zellbiologie, hat heute die Veröffentlichung seines TechAccess Abonnementmodells bekannt gegeben, das den Kunden einen breiteren Zugriff auf ihre hochmoderne Einzell-Screening-Technologie ermöglicht. Das neue Angebot bietet Kunden, die auf die Workflows des Unternehmens für Zelllinienentwicklung und Antikörperforschung zugreifen möchten, die erforderliche Flexibilität bei Volumen und Durchsatz. Das All-Inclusive-Abonnement bietet Kunden eine umfassende Bandbreite an Produkten, einschließlich des Beacon Systems, Software, Verbrauchsmaterialien, Service, Support und kommerzielle Nutzungsrechte. Jedes TechAccess Abonnement läuft ein Jahr mit Option auf Verlängerung und bietet Kunden die erforderlichen schlüsselfertigen Kapazitäten sowie finanziellen Vorteile, da keine Investitionskosten im Voraus anfallen. Das All-Inclusive-Angebot bietet Kunden zudem eine Innovationsversicherung, die ohne zusätzliche Kosten Zugang zu den neuesten Technologiefunktionen und -möglichkeiten von Berkeley Lights bereitstellt.



Berkeley Lights hat bereits damit begonnen, abonnementbasierte Zugriffsvereinbarungen mit Kunden aus den Bereichen Zelllinienentwicklung und Antikörperforschung zu unterzeichnen und geht davon aus, dass noch viele weitere Vereinbarungen unterzeichnet werden. Viele Kunden begrüßen das kapazitätsbasierte Zugriffsmodell als Alternative zum direkten Kauf der Technologie von Berkeley Lights. Kunden mit geringeren Kapazitätsanforderungen sind besonders daran interessiert, die erheblichen Geschwindigkeits-, Durchsatz- und Qualitätsvorteile der Plattform von Berkeley Lights in einem Modell zu nutzen, das nun auch ihren Kapazitätsanforderungen entspricht. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Partnern und Kunden diese bahnbrechende Technologie jetzt auch als Teil unserer Kerndienstleistungen anbieten können“, so Amy He, Senior Director von Bionova Scientific Process Development. „Damit können wir qualitativ hochwertige Produkte schneller liefern und erhalten die nötige Kampagnenflexibilität ohne Investitionskosten im Voraus.“