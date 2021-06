Marktkompass 15.660 DAX freundlich | Fed dreht sich | 3 x Autos : TESLA | GM | AUTO1

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Autobranche. TESLA mit Problemen in China, GM mit positiven Meldungen und AUTO1 mit fragwürdigen Aussteigern. Außerdem im Fokus die Fed: der Einstieg in den Ausstieg der bisherigen Geldpolitik.