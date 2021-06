Elon Musk stürzt heute Nacht durch einen Tweet Bitcoin in den freien Fall - die Kryptowährung verliert mehr als 2000 Dollar. Dabei hätte Elon Musk mit Tesla wohl Besseres zu tun: schwache Absätze in China

Elon Musk stürzt heute Nacht durch einen Tweet Bitcoin in den freien Fall - die Kryptowährung verliert mehr als 2000 Dollar. Dabei hätte Elon Musk mit Tesla wohl Besseres zu tun: schwache Absätze in China und Rückrufe für Tesla-Fahrzeuge drücken den Kurs der Tesla-Aktie, die seit Februar deutlich schlechter läuft als etwa Ford und General Motors. Heute im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten - nach den gestrigen Erstanträgen und den ADP Arbeitsmarktdaten sind die Erwartungen gestiegen. Der Dollar ist nach oben ausgebrochen, die US-Renditen ziehen deutlich an. Wie weredn die Märkte auf bessere oder schwächere Zahlen vom US-Arbeitsmarkt reagieren? Diesmal könnten sowohl schwache als auch gute Daten schlecht sein..

Hinweis auf Artikel aus Video: "AMC, GameStop: Kleinanleger spielen mit Feuer – die Dimensionen"

