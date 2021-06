BevCanna-Tochter Naturo Group gibt Expansion im nationalen Einzelhandel für das TRACE-Getränkesortiment bekannt

Die kontinuierliche Entwicklung des nordamerikanischen Händlernetzes, einschließlich großer kanadischer und US-amerikanischer Großhändler, führte auch zur Einführung von TRACE-Multi-Packs, einer neuen Möglichkeit zum Anbieten preiswerterer Optionen, die an nationale Einzelhändler in ganz Kanada verkauft werden

Vancouver, BC, 4. Juni 2021. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, gab heute ein Update zur bedeutenden Expansion seiner alkalischen und mineralienhaltigen TRACE-Getränkeprodukte im Einzelhandel.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Zusammenhang mit seiner laufenden Einzelhandelsexpansion, die sich auf neue Vertriebsbeziehungen konzentrierte, einschließlich der kürzlich angekündigten Partnerschaft mit dem führenden Vertriebshändler Koyo Foods an der Ostküste Kanadas und der kürzlich angekündigten US-Vertriebsvereinbarung mit Benefit Brand Management, dem führenden Großhändler für Naturprodukte, auch neue TRACE-Multi-Packs über nationale Einzelhändler in ganz Kanada auf den Markt bringen wird. Die neuen Getränke-Multi-Packs werden als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher nach Optionen zum Mitnehmen und preiswerten Wellness-Produkten angeboten und werden das Angebot an TRACE-Produkten, die über die zunehmende Anzahl der Vertriebsstellen des Unternehmens verkauft werden, erweitern.





Die erhöhte Reichweite spiegelt auch den Erfolg des kompetenten Vertriebsteams von BevCanna wider, das von Rafael Kapusty, VP of Sales and Insights, und Bill Niarchos, VP of Sales and Sales Operations, geleitet wird. Die beiden erfahrenen Führungskräfte aus dem Konsumgüterbereich (CPG) waren maßgeblich an den Koyo Foods and Benefit-Markenmanagement-Partnerschaften sowie an der Erweiterung des gesamten Vertriebsnetzes von TRACE beteiligt, indem sie große Einzelhändler im ganzen Land gewinnen konnten und die marktführende Position von TRACE im kanadischen Einzelhandel weiter festigten.