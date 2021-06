Wejo hält Präsentation auf der von Baird veranstalteten Global Consumer, Technology & Services Conference 2021

Die Veranstaltung wird als Webcast übertragen und kann über das Investor-Relations-Portal des Unternehmens unter https://www.wejo.com/investor-relations abgerufen werden. Im Anschluss an die Präsentation wird eine Aufzeichnung des Webcasts bereitgestellt.

Wejo Limited („Wejo”), ein weltweit führender Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der von Baird virtuell veranstalteten Global Consumer, Technology & Services Conference 2021 am Mittwoch, den 9. Juni 2021 um 8.30 Uhr ET eine Präsentation hält. Richard Barlow, Gründer und CEO von Wejo, und CFO John Maxwell erörtern darin die Mission des Unternehmens, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen mithilfe von Daten aus vernetzten Fahrzeugen zu revolutionieren.

Über Wejo

Wejo ist der führende Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen. Durch Transformation und Interpretation von historischen Fahrzeugdaten und Daten, die fast in Echtzeit aus Fahrzeugen gesammelt werden, revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen. Wejo ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von über 10,7 Millionen Fahrzeugen und mehr als 44,4 Milliarden Fahrten weltweit über viele Fahrzeugmarken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und dann diese Datenströme in großem Maßstab standardisiert und optimiert. Wejo arbeitet mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um aus diesen Daten Einsichten zu gewinnen, die Mehrwert für Verbraucher erschließen. Gestützt auf die umfassendsten und zuverlässigsten Daten, Informationen und Erkenntnisse ist Wejo dabei, eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle zu schaffen. Wejo, gegründet 2014, beschäftigt heute über 175 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Manchester, England. Weitere Informationen finden Sie unter www.wejo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen lediglich veranschaulichenden Zwecken dienen und sind von Investoren nicht als Garantie, Zusicherung, Prognose oder definitive Tatsachenerklärung oder Wahrscheinlichkeit zu betrachten bzw. heranzuziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Virtuoso Acquisition Corp. („Virtuoso“) und Wejo Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen gemäß den Gesetzen von England und Wales unter der Firmennummer 08813730 („Wejo“), können von deren Erwartungen, Schätzungen und Prognosen abweichen. Demzufolge sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen künftiger Ereignisse verlassen. Wörter wie „erwarten“, „schätzen“, „Projekt“, „Budget“, „Vorhersage“, „voraussichtlich“, „beabsichtigen“, „planen“, „können“, „werden“, „könnte“, „sollte“, „überzeugt sein“, „Prognose“, „potenziell“, „weiterhin“ und ähnliche Ausdrucksweisen (oder Negationen davon) sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderen insbesondere Aussagen zu den Erwartungen von Virtuoso und Wejo hinsichtlich der künftigen Leistungen und voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses, der Erfüllung oder des Verzichts auf die Abschlussbedingungen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses sowie der Zeitplanung des Abschlusses des geplanten Unternehmenszusammenschlusses.