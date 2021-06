Medienbericht zufolge hat Tesla im Mai einen Absatzeinbruch in China erlitten. Die Fahrzeugbestellungen sollen von mehr als 18.000 im April auf gerade einmal 9.800 Einheiten eingebrochen sein. Aber auch der April lag deutlich unter dem Durchschnitt, Aktien des US-Konzerns gerieten daraufhin an der Wall Street unter Druck und gaben über fünf Prozent nach.

Es droht ein Trendbruch

Die Ausgangslage für das Wertpapier von Tesla ist denkbar ungünstig, es droht in dieser Woche ein handfester Trendbruch und damit einhergehendes Verkaufssignal mit Zielen bei 539,49 und darunter sogar bei 461,94 US-Dollar. Für dieses Szenario könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DV2SBA zum Einsatz kommen. Um das Chartbild in letzter Sekunde doch noch ins Positive zu drehen, müsste dagegen mindestens der 50-Tage-Durchschnitt bei 647,06 US-Dollar nachhaltig überwunden werden. Aber selbst in diesem Szenario würde das Papier von Tesla noch in seinem seit Januar bestehenden Abwärtstrend verbleiben.