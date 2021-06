Corona wirbelt CEO-Vergütung in Europa durcheinander

Frankfurt, 04. Juni 2021. Im Krisenjahr 2020 ist die Vergütung des Top-Managements in den führenden börsennotierten Unternehmen Europas deutlich gesunken. Mit einem Minus zum Vorjahr von rund 12 Prozent beläuft sich der Wert für die durchschnittliche CEO-Direktvergütung eines in den STOXX-Indices gelisteten Unternehmens in 2020 auf rund 5,3 Mio. Euro - der geringste Wert seit der erstmaligen hkp/// group Analyse in 2011.

hkp/// group Analyse Executive and Non-Executive Director Compensation in Europe 2020

Gründe für diese Entwicklung sind zum einen freiwillige Vergütungsverzichte der CEOs, vor allem aber performancebedingte Rückgänge in den variablen Bezügen. Dabei sind die STOXX-Unternehmen unterschiedlich stark von der Krise betroffen, sodass es zahlreiche Veränderungen in der Rangreihe der höchsten und geringsten Vergütungen gibt. Unangefochten an der Spitze des Vergütungsrankings steht jedoch der CEO von Linde mit rund 13,9 Mio. Euro. Die höchsten Vergütungen nach Ländern werden einmal mehr in der Schweiz erzielt - ein Bild, das sich noch prägnanter bei den Aufsichtsrats-/ Verwaltungsratsvorsitzenden (Chairmen) zeigt. Hier wird die Vergütungsrangreihe durch Roche mit 4,7 Mio. Euro angeführt. Auf den weiteren Plätzen folgen mit UBS, Novartis, Nestlé und Zurich Insurance vier weitere Schweizer Konzerne. Im Unterschied zur CEO-Vergütung steigt die durchschnittliche Chairman-Vergütung in STOXX-Unternehmen um gut 6 Prozent auf rund 861 Tsd. Euro. Dieser gegenläufige Trend begründet sich in der deutlich geringeren bzw. fehlenden Kopplung der Chairman-Bezüge an die Unternehmensperformance.

Zu diesen Erkenntnissen kommt die Analyse Executive and Non-Executive Director Compensation in Europe 2020 der Unternehmensberatung hkp/// group. Die Auswertung basiert auf den in den aktuellen Geschäftsberichten veröffentlichten Angaben der in den Börsenindices STOXX(R) Europe 50 und EURO STOXX 50(R) geführten Unternehmen zur Vergütung ihres Top-Managements.