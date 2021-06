Aradhana Sarin wird neue Finanzchefin bei Astrazeneca

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca baut mit der Übernahme von Alexion Pharmaceuticals seine Führungsriege um. Alexion-Fi­nanz­chefin Aradhana Sarin übernehme die gleiche Funktion bei Astrazeneca, teilte der Konzern am Freitag in Cambridge mit. Der Wechsel soll entweder am 1. August erfolgen oder dann, sobald die Übernahme abgeschlossen ist. Astrazeneca hatte den Kauf des US-Unternehmens Alexion im Dezember bekannt gegeben. Der Deal wird auf 39 Milliarden US-Dollar (32 Mrd Euro) beziffert. Sarin folgt auf Marc Dunoyer, der Alexion führen soll. Zudem soll er bei Astrazeneca die neue Rolle des Chefstrategen übernehmen./ngu/stw/jha/