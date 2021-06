AUTO1 Group SE: Anpfiff im Olympiastadion: Autohero neuer Hauptsponsor von Hertha BSC

PRESSEMITTEILUNG



Anpfiff im Olympiastadion: Autohero neuer Hauptsponsor von Hertha BSC

Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, wird neuer Hauptsponsor von Hertha BSC. Die Partnerschaft des Berliner Digitalunternehmens mit dem deutschen Hauptstadtklub beginnt im Sommer 2021 und wird auf mindestens zwei Jahre geschlossen.



Berlin, den 4. Juni 2021 - Vor dem Start der neuen Fußball-Bundesliga Saison 2021/22 steht mit Autohero der neue Hauptsponsor von Hertha BSC fest. Künftig wird das Emblem des Berliner Onlineshops prominent auf der Brust der Herthaner zu sehen sein, weitere umfassende Werbemaßnahmen sind im Vereinsumfeld geplant. Fokus der Zusammenarbeit soll auch auf der gemeinsamen Ansprache der Berliner Fußballfans liegen, online und live vor Ort während der Heimspiele von Hertha BSC.

Für das E-Commerce-Unternehmen aus Berlin ist die heutige Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit der "alten Dame", die offiziell zum 1. Juli 2021 startet, der nächste große Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte. Es ist das erste Engagement Autoheros im deutschen Fußball, das auf die jüngst verkündete Serienpartnerschaft mit der DTM, Europas führender Rennserie, für das Jahr 2021 folgt.

"Wir sind stolz, mit dem Hauptstadtclub einen starken Partner an unserer Seite zu haben. Mit Autohero, dem innovativen Onlineshop für Gebrauchtwagen, haben wir wie Hertha BSC Großes vor und freuen uns darauf, unsere Berliner Erfolgsgeschichte von jetzt an zusammen zu schreiben," so Christian Bertermann, Co-Founder & CEO AUTO1 Group SE.

Hamza Saber, Geschäftsführer Autohero & SVP Northern Europe AUTO1 Group SE ergänzt: "Wir sind überzeugt, dass der Online-Autokauf die mit Abstand beste Kauferfahrung bietet und die Zukunft ist. Mit Hertha BSC als Partner, inspirieren wir gemeinsam neue Wege beim Autokauf zu gehen und schaffen in der großen Fußball-Fangemeinde Berührungspunkte mit unserer Marke Autohero." Sören Lange, SVP Product & Marketing rundet die Partnerschaft ab: "Wir sind stolz mit Hertha BSC, einer Traditionsmarke der Bundesliga zu kooperieren. Mit unserer Präsenz auf den Trikots, den Banden und durch eine Vielzahl gemeinsamer Aktionen im Vereinsumfeld, können wir die Bekanntheit von Autohero unter den 45 Millionen Fußballbegeisterten als innovativste Möglichkeit des Autokaufs weiter steigern."