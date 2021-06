Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kreise Luftraum-Sperre für Fluggesellschaften aus Belarus von Samstag an Die offizielle Sperrung des Luftraums der EU für Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus soll in der Nacht zu Samstag in Kraft treten. Wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Brüssel bestätigten, wurde dazu am …