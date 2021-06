The Family Butchers Germany GmbH (TFB) rappelle des produits par mesure de précaution (FOTO)

Versmold (ots) - Au cours de contrôles de qualité approfondis, des défauts de

qualité ont été identifiés dans des emballages isolés de la marque Reinert

Bärchen. Il n'est pas exclu, par exemple, que de petites quantités de poussière

métallique se soient retrouvées sur les produits à la suite d'un défaut de

machine. Selon l'examen et l'évaluation d'experts indépendants, cela ne

constitue pas de danger pour la santé. Néanmoins, par mesure de précaution, TFB

a décidé de retirer du marché les produits potentiellement concernés dans le

cadre d'un rappel public et de donner aux consommateurs la possibilité de les

échanger. Les clients peuvent les retourner à leur magasin local contre

remboursement du prix d'achat, même sans présenter de ticket de caisse. Cela

concerne les produits suivants:



Reinert Bärchen-Wurst : Tous les produits dont la date de péremption est

antérieure au 05.07.2021 inclus





Reinert Bärchen Geflügel-Wurst :Tous les produits dont la date de péremption est antérieure au 01.07.2021 inclusÀ propos de The Family ButchersThe Family Butchers (TFB) est la deuxième plus grande entreprise detransformation de saucisses d'Allemagne avec huit sites de production, 2 400employés et un chiffre d'affaires annuel de 720 millions d'euros. L'entreprisefamiliale combine des années d'expérience et de compétence en tant quespécialiste de la production pour les marques privées et en tant que fabricantde marques pour des marques connues telles que Reinert Bärchen, ReinertSommerswurst, Reinert Chambelle, Reinert Schinken Nuggetz et ReinertHerzensSACHE. L'esprit d'innovation est fermement ancrée dans l'entreprise : TFBa inventé avec succès le segment des saucisses pour enfants avec la saucisseReinert Bärchen et a lancé sur le marché allemand la première marque desaucisses issues d'un élevage 100% sans antibiotiques avec Reinert HerzensSACHE.Plus de 660 millions de produits d'hypermarché sont fabriqués chaque année,allant des classiques saucisses crues, échaudées et cuites aux créations enmatière de variantes d'assaisonnement et de produits hybrides pour le rayonlibre-service, mais aussi pour le comptoir de service.