The Family Butchers Germany GmbH (TFB) roept uit voorzorg producten terug (FOTO)

Versmold (ots) - In het kader van strenge kwaliteitscontroles zijn

kwaliteitsgebreken gevonden in bepaalde Bärchen-verpakkingen van het merk

Reinert. Zo kunnen we niet uitsluiten dat er door een machinedefect kleine

stukjes metaal in de producten zijn gekomen. Volgens onderzoek en de beoordeling

van onafhankelijke deskundigen leidt dit niet tot een gezondheidsrisico.

Desondanks heeft TFB uit voorzorg besloten om in het kader van een

terugroepactie mogelijk getroffen producten uit de verkoop te halen en

consumenten de mogelijkheid te geven deze om te ruilen. Klanten kunnen deze

terugbrengen naar het verkooppunt. Ook zonder vertoon van de kassabon wordt het

product terugbetaald.



Bärchen-Wurst van het merk Reinert: Alle producten met als uiterste

consumptiedatum 05.07.2021









Alle producten met als uiterste consumptiedatum 01.07.2021



Over The Family Butchers



The Family Butchers (TFB) is het op één na grootste worstverwerkingsbedrijf van

Duitsland met acht productievestigingen, 2.400 medewerkers en een jaaromzet van

720 miljoen euro. Het familiebedrijf combineert jarenlange ervaring en expertise

als productiespecialist voor zowel handelsmerken als fabrikanten van bekende

merken zoals Reinert Bärchen, Reinert Sommerswurst, Reinert Chambelle, Reinert

Schinken Nuggetz en Reinert HerzensSACHE. De innovatiedrang is sterk verankerd

in het bedrijf: TFB lanceerde met Reinert Bärchen-Wurst succesvol het segment

van kindercharcuterie en bracht met Reinert HerzensSACHE het eerste worstmerk op

de Duitse markt dat gemaakt is van 100% antibioticavrij vlees. Elk jaar worden

meer dan 660 miljoen zelfbedieningsproducten geproduceerd, gaande van klassieke

rauwe, gebroeide en gekookte worstproducten tot creaties op het gebied van

kruidenvarianten en hybride producten voor zowel de zelfbedieningsrekken als de

servicebalie.



Contact:



impact Agentur für Kommunikation GmbH

Esther Ritthoff

Beim Alten Gaswerk 5

22761 Hamburg

Telefoon: 040 4313023-3

E-mail: mailto:e.ritthoff@impact.ag



Extra content: http://presseportal.de/pm/153469/4932584

OTS: The Family Butchers Germany GmbH





