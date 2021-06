Energiekontor verkauft Windenergie-Projekt nahe Braunkohle-Tagebau in NRW

Der Bremer Windenergie-Konzern Energiekontor meldet den Verkauf eines Projekts in Jülich nordwestlich des Tagebaus Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. „Erworben wurde die Windenergieanlage von einer Projektgesellschaft der NEW Re GmbH, die wiederum Tochtergesellschaft der NEW AG für regenerative Energien ist”, so das norddeutsche Unternehmen am Freitag.An dem Standort soll eine Windenergieanlage des Typs Nordex N149 mit einer ...