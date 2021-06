Pia Marten ist eine der jüngsten CEOs eines börsennotierten Unternehmens. Ihre Mission: Patienten in ganz Europa mit medizinischem Cannabis zu versorgen. Im w:o-Interview spricht sie über ihr Start-up Cannovum.

wallstreet:online: Die Diskussion um medizinisches Cannabis wird schon seit Jahrzehnten geführt. Häufig geht es dabei um das große Potenzial für spezialisierte Unternehmen und mutige Start-ups. Wo steht die Branche denn heute? Noch in den Startlöchern oder ist sie längst im pharmazeutischen Mainstream angekommen?



Pia Marten: Wir wollen mit medizinischem Cannabis die Patienten in Deutschland und ganz Europa besser versorgen. Dafür wurden erst 2017 die Weichen gestellt, als Medizinalcannabis in Deutschland legalisiert wurde. Seitdem kann medizinisches Cannabis vom Arzt verordnet und auch von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden, vor allem für chronische Schmerzpatienten.



Wenn ich mit den Pionieren der Cannabistherapie, den verschreibenden Ärzten, spreche oder mit Patienten, die von der Therapie profitieren, wird immer wieder deutlich, dass Cannabis in Zukunft eine noch viel größere Rolle in der Medizin einnehmen wird.

Europa wird der größte Cannabismarkt der Welt, größer als die USA und Kanada zusammen. Ich habe 2019 die Cannovum gegründet und im Mai einen riesengroßen Meilenstein erreicht: Wir sind das erste deutsche Medizinalcannabis-Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Deutschland ist ein absoluter Schlüsselmarkt Europas und wir stehen gerade erst am Anfang der Cannabis-Revolution.



wallstreet:online: Als Importeur und Großhändler von medizinischem Cannabis bewegen Sie sich in einem sehr stark regulierten Markt. Ist das gegenüber Investoren und Anlegern ein Vorteil oder ein Nachteil?



Pia Marten: Es ist erst einmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass der Markt aus gutem Grund so streng reguliert wird: Für die Sicherheit der Patienten.



Ich habe das Pharmaunternehmen Cannovum aufgebaut, um schwer kranke Menschen mit cannabis-basierten Medikamenten zu versorgen. Medizinisches Cannabis wird als Betäubungsmittel eingestuft. Für unseren Unternehmensaufbau war es daher erstmal die größte Aufgabe, alle nötigen Lizenzen für den Markteintritt zu erhalten. Das haben wir 2020 erreicht.



Ich sehe die Regularien als Markteintrittsbarrieren und Wettbewerbsvorteil. Mein Mitgründer Marius Koose hat lange in der Pharmabranche gearbeitet und wir haben von Anfang an das Ziel gehabt regulatorische Expertise als eine unserer Kernkompetenzen zu betrachten und entsprechend Inhouse aufgebaut.