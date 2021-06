Berlin (ots) -- EU-Kommission bestätigt Freistellungsentscheidung der Bundesnetzagentur fürfossiles Megaprojekt unter Erteilung von zusätzlichen Auflagen- Klimaschädlichkeit des Projekts wurde bei Entscheidung ignoriert:Flüssigerdgasterminal für den Import von Fracking-Gas unvereinbar mitKlimaschutzzielenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die Entscheidung der EU-Kommission,der German LNG Terminal GmbH Wettbewerbsvorteile für die Errichtung einesImportterminals für verflüssigtes Erdgas in Brunsbüttel zu gewähren. Durch dieBestätigung des bereits im November ergangenen Freistellungsbescheids derBundesnetzagentur ist das Projekt von wichtigen Bestandteilen der Tarif- undNetzzugangsregulierung entbunden. Die Klimaschutzziele spielten bei denEntscheidungen der Bundesnetzagentur und der EU-Kommission keine Rolle. DasTerminal soll bis zu 8 Milliarden Kubikmeter Flüssigerdgas pro Jahr nachDeutschland importieren. Trotz der Entscheidung bleibt fraglich, ob dasklimaschädliche Projekt tatsächlich realisiert werden kann. Die DUH kündigtweiteren Widerstand an.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Mit der Entscheidungder EU-Kommission wird effektiver Klimaschutz in Deutschland erneut blockiert.Dabei ändert das Ergebnis des Prüfprozesses nichts an der Tatsache, dass dasfossile Megaprojekt vollkommen aus der Zeit gefallen ist. Es ist vollkommenklar, dass alle geplanten LNG-Terminals in Deutschland nur durch massiveSubventionen rentabel sind - die Gewährung von Wettbewerbsvorteilen ist nur dieneuste Ergänzung in einer ganzen Reihe von Gefälligkeiten. Behörden und Landes-sowie Bundesregierung scheinen alles Erdenkliche tun zu wollen, um dieErrichtung dieser Projekte wider besseren Wissens zu ermöglichen. Insbesonderevor dem Hintergrund des Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts und denverschärften nationalen Klimaschutzzielen ist das inakzeptabel ."Das LNG-Terminal, das voraussichtlich vor allem Fracking-Gas aus den USAimportieren soll, wird durch die Entscheidung für 25 Jahre von der Regulierungausgenommen. Erst dadurch wird das Terminal für potentielle Investoren undAbnehmer von fossilem Gas attraktiver, weil entgegen der sonst geltendenWettbewerbsregeln unter anderem langfristige Abnahmeverträge für das Erdgasgeschlossen werden dürfen. Die Kommission hat ihre Entscheidung dabei mitAuflagen verbunden, wonach sichergestellt werden muss, dass die Freistellungweder eine marktbeherrschende Position des Terminals begünstigt noch dieFunktionsfähigkeit des regulierten Gasnetzes beeinträchtigt. Die genaue