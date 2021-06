BMWi nominiert GET H2 Wasserstoffprojekte für EU-Förderung

Münster (ots) -



- Konsortium aus GET H2 Partnern ist auf der Shortlist für das

IPCEI-Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums

- An 19 der 62 vom BMWi und BMVI ausgewählten Projekte sind GET H2 Partner

maßgeblich beteiligt

- Initiative begrüßt starken Fokus auf Vernetzung zentraler Projekte als

Grundlage für Wasserstoffwirtschaft



Mit 8 Mrd. Euro Fördergeldern von Bund und Land soll der Aufbau der

Wasserstoffwirtschaft in Deutschland vorangetrieben werden. 230 Anträge waren im

Programm "Wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse" (IPCEI)

eingegangen. Auf der Shortlist, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer veröffentlicht haben, sind die GET H2

Partner mit ihren Projekten sehr stark vertreten.





An 19 der 62 Projekte, die für eine Förderung in Frage kommen, sindPartnerunternehmen der Initiative GET H2 maßgeblich beteiligt. Insbesondere imBereich Infrastruktur (8 von 14 Projekten) und Erzeugung (8 von 19 Projekten)sind die GET H2 Partner stark vertreten. Mit auf der Shortlist sind auch sechsBausteine aus einem Konsortialprojekt der GET H2 Partner bp, Evonik, Nowega,OGE, RWE , Salzgitter AG und Thyssengas. Die Unternehmen wollen dabei Erzeugung,Transport, Speicherung und industrielle Nutzung von grünem Wasserstoff über einegrenzüberschreibende Infrastruktur zwischen Lingen, Ruhrgebiet, derniederländischen Grenze und Salzgitter verbinden.Die Partner von GET H2 begrüßen die Richtungsentscheidung des BMWi, mit derShortlist einen starken Fokus auf die Vernetzung zentraler Projekte und aufIndustriezweige mit hohem CO2-Einsparpotenzial zu legen. Der praxisorientierte,vertrauensvolle Austausch innerhalb der Initiative GET H2 hat schon im Vorfelddazu beigetragen, dass durch die Partner Projekte eingereicht wurden, mit denendie gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Wasserstoff abgebildet und effizientvernetzt wird.Die ausgewählten Projekte sind nun für das europäische Matchmaking eingeladen,einen Auswahl- und Bestätigungsprozes. Mit der Umsetzung der Projekte soll dieGrundlage für eine EU-weite Wasserstoffwirtschaft entstehen. Die erstenGespräche stehen hier kommende Woche an. Die Höhe der in Aussicht gestelltenFördergelder für die einzelnen Projekte wurde nicht bekanntgegeben, zudem istnoch eine Notifizierung von Seiten der EU notwendig. Noch sind auch nicht alleregulatorischen Weichen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft gestellt.Hierauf hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier in seiner Pressekonferenzselbst hingewiesen.Die Initiative GET H2Den Kern für eine bundesweite Wasserstoffinfrastruktur zu etablieren, um eineeffiziente Umsetzung der Energiewende möglich zu machen: Das ist das Ziel derInitiative GET H2. Die Initiative ist ein Netzwerk bestehend aus 50 Unternehmen,Institutionen und Kommunen, die sich aktiv für die Schaffung eineswettbewerbsorientierten Wasserstoffmarktes und für die dazu notwendigenAnpassungen der gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen einsetzen. Inzahlreichen Projekten treiben die Partner der Initiative die Entwicklung derTechnologien und ihre Markteinführung voran und planen die Realisierung vonInfrastrukturen zu Produktion, Abnahme, Transport und Speicherung von grünemWasserstoff (H2).