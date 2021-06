UFC FIGHT PASS wird künftig auf Smart-TVs von Hisense und Toshiba mit VIDAA-Plattform verfügbar sein

Ab August erfolgt die Verbreitung von UFC FIGHT PASS auf bestimmten neuen Fernsehgeräten von Hisense und auf von Hisense hergestellten Toshiba Smart-TVs, die über eine VIDAA-Smart-Plattform verfügen, ein auf Linux basierendes, offenes Smart-TV-Betriebssystem, mit dem Produkte in mehr als 120 Ländern auf der ganzen Welt ausgestattet sind.

Mit dem UFC FIGHT PASS erhalten die Abonnenten Zugang zu live ausgestrahlten Veranstaltungen der UFC und lokalen Mixed-Martial-Arts- und Kampfsport-Kämpfen aus der ganzen Welt, Original-Serien und vergangenen Sendungen sowie der weltweit größten Kampfbibliothek mit mehr als 20.000 Kämpfen von Dutzenden von Kampfsportorganisationen und allen Kämpfen der UFC-Geschichte.

Als offizieller UFC-Marketingpartner wird das Hisense-Branding im weltberühmten Octagon für das restliche Jahr 2021 bei ausgewählten UFC-Veranstaltungen zu sehen sein. Darüber hinaus wird Hisense als Presenting Partner ausgewählter digitaler UFC-Inhalte auftreten, die über die Social-Media-Plattformen der UFC im Vereinigten Königreich sowie in Irland, Europa und dem Nahen Osten verbreitet werden.

„Wir freuen uns sehr, im Rahmen der Partnerschaft mit Hisense und VIDAA noch mehr Fans als jemals zuvor die unvergleichlichen Kampfsportinhalte per UFC FIGHT PASS zu präsentieren“, sagte Crowley Sullivan, Vice President und General Manager von UFC FIGHT PASS. „Von dieser Zusammenarbeit profitieren alle Seiten, da sie uns hilft, die weltweite Reichweite unseres FIGHT PASS zu vergrößern und gleichzeitig die UFC-Fanbase in Schlüsselmärkten mit den Hisense-Produkten in Kontakt zu bringen.“

„Die Partnerschaft mit dem MMM-Weltmarktführer UFC ist ein großer Schritt, um unseren VIDAA-Nutzern die besten Sportinhalte zu bieten. Meiner Meinung nach können wir unsere Geschäfte gemeinsam schneller ausbauen, da es VIDAA in nahezu jedem Land der Welt gibt und die UFC auch außerhalb der USA immer beliebter wird“, so Guy Edri, Executive Vice President für Business Development bei VIDAA.