ETERNA schlägt Stundung der Zinszahlungen unter der Anleihe 2017/2024 vor

Passau, 4. Juni 2021 - Die ETERNA Mode GmbH befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den Gläubigern ihres ausstehenden Schuldscheindarlehens mit einem Volumen von 25 Mio. Euro hinsichtlich eines Verzichts auf ihr Kündigungsrecht wegen eines Bruchs eines Financial Covenants zum 31. März 2021. Die Gläubiger des Schuldscheindarlehens haben in diesem Kontext verschiedene Maßnahmen in den Verhandlungen gefordert. Dies umfasst nach derzeitigem Stand neben Überlegungen zur Stärkung des Eigenkapitals und Erstellung eines externen Gutachtens (nach IDWS6 Standard), dass die Zinsen auf die Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) nicht aus Mitteln der Emittentin gezahlt werden. Die Emittentin hat zusammen mit der Hauptgesellschafterin konstruktive Gespräche mit den Gläubigern geführt. Aufgrund der Zwischenergebnisse, die der Emittentin heute bekannt wurden, ist anders als bislang angestrebt eine Lösung nur unter Einbeziehung der Anleihegläubiger möglich. Vor diesem Hintergrund wird die Emittentin daher die Gläubiger ihrer Anleihe 2017/2024 zu einer Abstimmung auffordern, um über eine Änderung der Anleihebedingungen zu entscheiden. Inhalt der Änderung soll die Zahlung der Zinsen seit dem 1. März 2021 bis zum Ende der Laufzeit erst mit Endfälligkeit sein. Darüber hinaus soll die Wahl eines gemeinsamen Vertreters vorgeschlagen werden.