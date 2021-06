Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.



publity AG gibt vorläufige Eckdaten für Jahresabschluss 2020 bekannt

- Jahresüberschuss nach HGB im Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich im Bereich zwischen 10 bis 12,5 Mio. Euro trotz Corona-Pandemie

- Umsatz im Bereich 14,5 bis 16,5 Mio. Euro

- Zahlen 2020 vorbehaltlich des abschließenden Testats

Frankfurt am Main, 04.06.2021 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) hat nach vorläufigen, noch untestierten Zahlen 2020 einen Jahresüberschuss nach HGB Rechnungslegung in einer Bandbreite von 10 bis 12,5 Mio. Euro. Zum Jahresüberschuss haben u.a. Beteiligungsgewinne beigetragen. Der vergleichbare Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 304,5 Mio. Euro war signifikant durch die Einbringung der damaligen Tochtergesellschaft publity Investor GmbH beeinflusst. Um alle Sondereffekte bereinigt betrug der Jahresüberschuss im Vorjahr rd. 5 Mio. Euro. Dieser Wert korrespondiert mit den 10 bis 12,5 Mio. Euro aus dem Jahr 2020.

Der Umsatz 2020 nach HGB liegt nach vorläufigen Zahlen im Bereich zwischen 14,5 bis 16,5 Mio. Euro und somit unter dem des Vorjahrs in Höhe von 34 Mio. EUR. Der Umsatzrückgang ist auf geringere variable Einnahmen aus dem Asset-Management-Geschäft aufgrund der erschwerten Marktbedingungen in der Corona-Pandemie zurückzuführen. Der Vorjahresumsatz beinhaltete höhere variable Einnahmen aus dem Asset Management, u.a. durch Immobilienankäufe.