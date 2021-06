Wirtschaft US-Arbeitslosenquote im Mai gesunken Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 04.06.2021, 14:41 | 119 | 0 | 1 04.06.2021, 14:41 | Foto: Freiheitsstatue in New York, über dts Nachrichtenagentur 1 Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenrate in den USA ist im Mai von 6,1 auf 5,8 Prozent gesunken. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.



Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 559.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Mai bei 9,3 Millionen. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen befinden sich freilich immer weit entfernt von der Lage vor Eskalation der Coronakrise. So lag im Februar vor einem Jahr die US-Arbeitslosenrate bei 3,5 Prozent, 5,7 Millionen US-Bürger waren damals offiziell auf Jobsuche.

