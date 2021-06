Metalcorp Group: Wertpapierprospekt zur Emission einer besicherten 6,25 % bis 6,75 % Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro wurde heute gebilligt



Luxemburg, 4. Juni 2021 - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, gibt bekannt, dass der Wertpapierprospekt zur Emission einer besicherten 6,25 % bis 6,75 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde. Der Prospekt steht auf der Webseite der Metalcorp Group S.A. (www.metalcorpgroup.com/bond) und auf der Webseite der Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) kostenlos zur Verfügung.



Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie einer Privatplatzierung. Das öffentliche Umtauschangebot läuft vom 9. Juni 2021 bis zum 18. Juni 2021. Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA sowie die Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern werden vom 9. Juni 2021 bis zum 23. Juni 2021 (12:00 MESZ) durchgeführt.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

