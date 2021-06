Auch wenn die Gleichberechtigung heute in vielen Lebensbereichen auf einem guten Weg ist: Gerade rund um das Thema Finanzen gibt es weiterhin Nachholbedarf.

Mit Blick auf ihre Finanzen haben viele Frauen eine ungefähre Ahnung, womit sie im Alter rechnen können: Mit relativ wenig. Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing & PR bei J.P. Morgan Asset Management, liefert Argumente für die Kapitalanlage und will dazu ermutigen, die langfristige Geldanlage so praktisch anzugehen wie die Finanzplanung des Alltags.

Frau Bradtmöller, das Alterseinkommen von Frauen in Deutschland liegt ganz erheblich unter dem der männlichen Rentner. Von Politik und Medien wird die Gleichstellung der Geschlechter propagiert, gleichzeitig scheint sich am „Gender Pay Gap“ nur langsam zu verändern. Was müssen Frauen über ihre Finanzen wissen? Mehr dazu erfahren Sie auf der fonds.