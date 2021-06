TIMBERFARM - A LOOK BACK AND AHEAD

DGAP-Media / 04.06.2021 / 15:15

2007 * Die Familie Breidenstein beschließt, einen langjährigen Plan umzusetzen und entwickelt ein Geschäftsmodell für die Produktion von Gummi aus dem natürlichen Rohstoff Kautschuk.



2008 * Die Wirtschafts- und Finanzkrise führt zu einer Überarbeitung des geplanten Konzepts und verzögert die Markteinführung.



2010 * Studien und Abklärungen in Sachen Standortfrage der geplanten Kautschukplantagen sowie bezüglich der Selektion eines Kooperationspartners vor Ort werden aufgenommen.



2011 * Das Unternehmen für die geplanten Kautschukprojekte erhält den Namen TIMBERFARM. In Santiago de Veraguas, Panama finden handfeste Kooperationsverhandlungen mit Agrar- und Forstingenieur Antonio Mosquera statt. Das erste TIMBERFARM Projekt wird geplant und vorbereitet.



2012 * Die Projektmanagementgesellschaft TIMBERFARM GmbH wird in Düsseldorf gegründet. Zeitgleich entsteht die TIMBERFARM SA in Panama, die mit dem Bau und der Pflanzung der ersten Kautschukplantagen beauftragt wird. Erste Kautschukbaumbestände werden an Privatpersonen verkauft.



2013 * TIMBERFARM präsentiert die von nun an jährlich stattfindende Panamareise für Kunden, welche sich großer Beliebtheit erfreut.



2014 * TIMBERFARM sprengt die Gesamtplantagenfläche von 1.000 Hektar. Das Projekt der TIMBERFARM Kautschukfabrik Gran Piedra nimmt Gestalt an. Ab 2017 soll diese die zu erwartenden ersten Kautschukernten zu Standardprodukten für die Reifenindustrie verarbeiten.



2015 * Für das Jahr 2016 beschließt TIMBERFARM, eine Investition im Sinne des erneuerten Gesetzes für Vermögensanlagen zu tätigen und mit den notwendigen Abklärungen und Vorbereitungen für einen Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt gemäß VermAnlG und VermVerkProspV zu beginnen.



2016 * Die zuständige Behörde der Industrie- und Handelskammer gewährt der TIMBERFARM GmbH und den Mitarbeitern die ordnungsgemäß beaufsichtigte Beratung und Vermittlung von Vermögens-anlagen im Sinne des Vermögensanlagengesetzes.TIMBERFARM startet ihr neues Investment Programm und legt ihr erstes Finanzanlageprodukt auf.



2017 * TIMBERFARMs Kautschukfabrik Gran Piedra wird errichtet um mit der Verarbeitung und Verwertung des in Panama gewonnen Naturkautschuks unter dem firmeneigenen Label zu beginnen.



2019 * Die Arbeiten in der Kautschukfabrik Gran Piedra laufen an und TIMBERFARM nimmt mit einer neuen Geschäftseinheit am globalen Kautschukhandel teil.



2020 * Die TIMBERFARM Trading GmbH organisiert den Kautschukhandel nun zentral und TIMBERFARM erwirbt die ersten Kautschukplantagenflächen in der Elfenbeinküste.

2025 * Die Gesamtfläche unter dem TIMBERFARM Agrar- und Forstmanagement beträgt ~10.000 Hektar.





